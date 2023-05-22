كولر يحذر من خطورة "كابو" قبل مواجهة الأهلى مع إنبى فى الدورى

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الإثنين، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري على استاد القاهرة.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل اللقاء، وتشهد استمرار غياب محمد الشناوي حارس المرمى؛ بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما يواصل الغياب عن مباريات الفريق الثلاثة المقبلة بالدوري بداية من مواجهة إنبي، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد في لقاء سموحة بعد تعديه بالضرب على المدافع أحمد حكم.

بينما يحسم مصير الثلاثي المغضوب عليهم أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين على هامش المران اليوم، فيما يواصل رامي ربيعة برنامج تجهيزه للمشاركة بعد اكتمال شفائه من إصابته بخلع في الكتف، والتي تعرض لها في نهائي كأس مصر.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم بضرورة طي صفحة مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا، وغلق الحديث عن نهائي البطولة الإفريقية بصورة مؤقتة، وضرورة التركيز فقط في لقاء إنبي والذي حقق فوزًا في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندري.

وأكد المدير الفني للاعبين أن مباراة الترجي أنتهت وأصبحت في ذاكرة التاريخ، ولكن هناك بعض السلبيات والإيجابيات التي ظهرت خلال تلك المباراة، ولا بد من تدارك تلك السلبيات وعلاجها من أجل أن نتلاشي هذا الأمر في المباريات المقبلة.

وحذر كولر من الاستهتار أمام إنبي واللعب بدون حماس وقتال على النقاط الثلاثة والعيش في وهم الوصول إلي نهائي إفريقيا، مضيفًا: مباراة الغد ستكون الأصعب في مشوار الفريق، خاصة أننا سنواجه فريقًا قويًا وعنيدًا يرغب في إيقاف انتصاراتنا ويأمل في مواصلة نتائجه الجيدة الأخيرة.

وطلب المدير الفني من خط دفاع الفريق ضرورة إيقاف خطورة رفيق كابو، مهاجم إنبي، باعتباره أخطرهم علي المرمي وينافس على لقب الهداف، بجانب أن الفريق البترولي يجيد اللعب بشكل جماعي منظم.