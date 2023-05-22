الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: الأهلى يستعد لمباراة صعبة أمام الوداد لحسم لقب البطولة الإفريقية

الأهلي
الأهلي

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إن مواجهة الوداد ستكون مباراة صعبة، ولكن الأهلي دائمًا ما يقدم أداء استثنائيا في المباريات النهائية من أي بطولة. 

وأوضح إبراهيم خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن هناك إشادة كبيرة بالفرق الإفريقية والعربية بأداء الأهلي خلال البطولة، لافتًا إلى أن مواجهة الوداد لن تكون مواجهة سهلة. 

الأهلي أكثر ناد في العالم خاض نهائيات محلية وقارية

ونوه الناقد الرياضي، بأن جمهور الأهلي كان يتمنى فوز صن داونز حتى يتمكن الأهلي من هزيمته ورد اعتباره، مشيرًا إلى أن الأهلي هو أكثر ناد في العالم خاض نهائيات محلية وقارية.

وأكد الناقد الرياضي أن الأهلي سيلعب ثلاث مباريات خلال ٦ أيام فقط، مضيفًا أن تلك الكثافة ستشكل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.

البطولة الأفريقية الاهلى يستعد مباراة صعبة الوداد لقب لقب البطولة الأفريقية

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