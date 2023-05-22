نجم الوداد السابق: الأهلى كان محظوظا فى دور المجموعات

يرى بادو الزاكي، حارس مرمى منتخب المغرب الأسبق، أن النادي الأهلي كان محظوظًا في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الإقصاء.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي.

وقال "الزاكي" في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي والوداد ستكون ممتعة للغاية، ما قدمه الوداد أمام صن داونز يجعله يستحق التواجد في النهائي".

وأضاف: "إقامة مباراة الإياب في المغرب يمنح الأفضلية للوداد، ومن الصعب التكهن بالفائز من الفريقين".

وأتم تصريحاته: "الأهلي والوداد يستحقان الوصول إلى نهائي البطولة، الأهلي أظهر تفوقه وسيطرته أمام الرجاء والترجي".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 4 يونيو المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.