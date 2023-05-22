الأهلى يخاطب الجهات الأمنية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الوداد

بدأ مسئولو الأهلى برئاسة محمود الخطيب في التحرك مبكرًا من أجل الحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الوداد المغربى المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل، فى ذهاب نهائى كأس دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل مسئولو الأهلى فى الحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى نهائى بطولة إفريقيا، لضمان الدعم الجماهيرى للفريق فى تلك المباراة المصيرية.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة لجنة المباريات برئاسة العامري فاروق تواصلت مع وليد عبدالوهاب، مدير هيئة استاد القاهرة، لمعرفة موافقة الملعب على استيعاب السعة كاملة للمباراة.

وأضاف المصدر أن رئيس هيئة الاستاد أعلن عن استعداده لاستقبال جماهير الأهلي بالسعة الكاملة خلال مباراة الوداد المغربي، ولكنه اشترط الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

من ناحية أخرى، يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إنبى ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدورى.

ويسعى الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، لتحقيق الفوز فى الثلاث مباريات المقبلة أمام إنبى وطلائع الجيش وسيراميكا من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه وحسم البطولة مبكرًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته، أمس الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة.