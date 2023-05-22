رئيس المصري السابق يطالب المجلس الحالي بسداد مستحقاته بإنذار على يد محضر

أكد أشرف العزبي، المستشار القانوني للنادي المصري، وصول إنذار من محامي سمير حلبية، رئيس المصري السابق، يطالب خلاله مجلس الإدارة الحالي برئاسة كامل أبو علي بسداد خمسة ملايين جنيه، وثلاثمائة وخمسة عشر ألف ومائتان وسبعة وتسعون جنيها، بالإضافة إلى مطالبة المجلس بسداد ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين دولارًا.

وكان مجلس الإدارة السابق قد عقد جلسة في تاريخ 22 يوليو من العام الماضي، وقام بإدراج المبالغ السابقة داخل الميزانية لحفظ حقوقه، حيث كان رئيس النادي يقوم بدفع بعض الأموال من حسابه الشخصي، والتي تم اعتمادها خلال الانتخابات الماضية التي فاز بها مجلس كامل أبو علي.