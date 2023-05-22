"الحرب على منحدر خطر".. تصعيد غير مسبوق ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وأمريكا

علق حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، على خطوة تسليم الغرب مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليمها تلك الطائرات: «تلك التحركات تؤكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستتخذ منحى تصعيديا خطيرا غير مسبوق».

وقال مشيك، إن الخطوات هذه يمكن أن تنذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن خاصة أنها تتصدر المشهد، مشيرًا إلى أن السفير الروسي في واشنطن أكد تسليم أوكرانيا طائرات إف 16 ويجب أن تعلم الولايات المتحدة أنه من خلال هذه الخطوة فهذا يعتبر ذلك اعتداء مباشرا من قبل واشنطن على روسيا الاتحادية.

ونوه بأن الدوائر الرسمية في روسيا تؤكد أن موسكو سترد في حال تم تسليم طائرات إلى أوكرانيا وفي حال تم الاعتداء على الأراضي الروسية من خلال هذه الطائرات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر من وجهة نظرها أن أراضي القرم هي أوكرانية لذلك ستسلم طائرات إف 16 للجانب الأوكراني؛ لكي تستخدم المعارك في أراضي القرم.

واختتم أن روسيا تعتبر أرض القرم أراضي روسية وهي جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية وسيكون ردها قاسيا للغاية، وفي حالة أن الدول الغربية أرادت معرفة الرد الروسي فعليها أن تعتدي على أراضي القرم في البداية.