الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المختصة بالمتابعة الميدانية لسير العمل في المشروعات الخدمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بأحياء بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد،  تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة ، فضلا عن متابعة الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطرق وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.  

- التوجيه باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد والجهات المختصة،  باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع بورسعيد،  وتكثيف الجهود في هذا الملف، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية.

كما تابع محافظ بورسعيد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية،  موجها بالتواجد الميداني لمتابعة مستجدات العمل أولا بأول،  وفي سياق متصل،  تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء، والإدارات الخدمية، مستعرضا تقريرا حول مستجدات العمل بهذه الإدارات، موجها بتطوير مستوى الأداء، تماشيا مع التطوير الذي شهده المجال الإداري بالمحافظة.

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أعمال النظافة الأجهزة التنفيذية الإشغالات والمخالفات الأجهزة التنفيذي التكنولوجية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023 في الأسواق

السجن من 15 إلى عامين لـ7 متهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

استمرار المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال حتى 5 سنوات بالمنيا خلال مايو

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.. وتوزيع الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس