محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة المختصة بالمتابعة الميدانية لسير العمل في المشروعات الخدمية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بأحياء بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة ، فضلا عن متابعة الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطرق وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.

- التوجيه باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد والجهات المختصة، باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع بورسعيد، وتكثيف الجهود في هذا الملف، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية.

كما تابع محافظ بورسعيد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، موجها بالتواجد الميداني لمتابعة مستجدات العمل أولا بأول، وفي سياق متصل، تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء، والإدارات الخدمية، مستعرضا تقريرا حول مستجدات العمل بهذه الإدارات، موجها بتطوير مستوى الأداء، تماشيا مع التطوير الذي شهده المجال الإداري بالمحافظة.