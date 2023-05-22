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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تمثيل مشرف لأحد طلاب برنامج "جامعة الطفل" في أولمبياد الرياضيات الأفريقى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم عن حصول الطالب حسام عبد الهادى زيد بالصف الثالث الثانوي فى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات وأحد طلاب برنامج "جامعة الطفل" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي على الميدالية الذهبية وإحراز ثانى أعلى مجموع درجات من بين ١٨٠ من ألمع طلاب القارة الأفريقية، وذلك فى الدورة الثلاثين من أولمبياد الرياضيات الأفريقى كممثلاً لمصر والتى جرت فعالياته فى العاصمة الرواندية كيجالى فى الفترة من ١٣ مايو حتى ٢١ مايو ٢٠٢٣ بمشاركة 31 دولة أفريقية.

وسبق أيضاً للطالب حسام عبد الهادى المشاركة فى شهر ديسمبر ٢٠٢٢ فى أولمبياد الرياضيات العربى وحصل على الميدالية الفضية.

وأوضح البيان الصادر من الأكاديمية اليوم أن هذه النتائج المشرفة تعد نتاج إعداد وتعاون إيجابى بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة فى برنامج جامعة الطفل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين علمياً فى مختلف المجالات، والعمل على تنمية قدراتهم وتشجيعهم على تمثيل مصر فى المحافل الدولية والإقليمية، حيث بدأ الإعداد لمشاركة جمهورية مصر العربية فى مثل هذه المسابقات منذ شهر أغسطس ٢٠٢٢ عبر التدريب عن طريق شبكة الإنترنت بشكل شبه يومى لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر جرى خلالها تدريب أكثر من ١٥٠ طالب وتصفيتهم على مراحل مختلفة لتحديد أنسب الطلاب لتمثيل مصر فى أولمبياد الرياضيات المختلفة لهذا العام، وخضع الفريق المصري من الطلاب المتفوقين إلى فترة تدريب علي أيدي أساتذة من المتخصصين الذين أمضوا عشرات بل مئات الساعات فى إعداد الطلاب على خير وجه، وهم الأستاذ مجدى الصفتى، معلم خبير بالتربية والتعليم، الدكتور هانى الحسينى، الأستاذ بجامعة القاهرة، الأستاذ شحات جامع، معلم الرياضيات بمدارس التفوقين، والأستاذ شريف حامد، معلم الرياضيات بمدارس المتفوقين.

والجدير بالذكر أن أولمبياد الرياضيات الأفريقية إحدى أهم وأعرق المسابقات الدولية فى الرياضيات الموجهة لطلاب المدارس الثانوية فى القارة الأفريقية لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين في الرياضيات، وتتكون المسابقة من ٦ أسئلة عالية المستوى يتم اختبار الطلاب فيها على مدار ٩ ساعات مقسمة على يومين. وقد كانت مشاركة جمهورية مصر العربية هذا العام عن طريق شبكة الإنترنت حيث أجرى الاختبار فى مبنى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يومى ١٧ و١٨ مايو ٢٠٢٣.

اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي والتكنولوجيا التربية والتعليم والتعليم الدورة الثلاثين الدكتور هاني التكنولوجيا التعليم الفنى الطلاب الموهوبين العاصمة الرواندية كيجالي

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