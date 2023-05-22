الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 726 ألف طن كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات خلال 2021

لحوم
لحوم

أظهرت أحدث نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول إحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021، ارتفاع أعـداد رءوس الماشـية (أبقار- جاموس - أغـنام – ماعز- جمال) إلى حدود 5‚7 مليون رأس عام 2021 مقابل 7.0 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن إجمالي أعداد رءوس الماشية والحيوانات المذبـوحة بلغ 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.5٪.
  
كما أظهرت المؤشرات أن كميـة اللحوم النـاتجة من المذبوحات بلغت 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طن عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.0٪.


وبلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.2 مليون طـن عام 2021 مقابـل 5.6 مليون طـن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5٪.

وسجلت كمية لحـوم الطيـور والدواجن ارتفاع إلى 2.5 مليون طــن (وزن قـائم) عـام 2021 مقابــل 2.2 مليون طــــن عـام ۲۰20 بنسبة زيادة قدرها 1‚17٪.

كما بلغ المحصول السنوي من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2021 مقابل 15.1مليار بيضـة عام2020 بنسبة زيادة قدرها 8.7٪.

كما بلغت كمية إنتاج العســل 4165 طــنا عــام 2021 مقابل 4567 طــنا عــــام  2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.8٪.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء رؤوس الماشية الماشية الطيـور والدواجن

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