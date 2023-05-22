قواعد المنح الدراسية للعام الجامعي 2023/2024 بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، قواعد المنح الدراسية للعام الجامعي 2023/2024 وجاءت كالتالي:

اولًا: منح الطلبه المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسي الأول:

1. منح التفوق في الثانوية العامة:

- يحصل الطلاب ب 300 الثلاثمائة الأوائل لكب من شعب الثانوية العامة في العام الدراسي علي منحة كاملة

- يحصل طلاب شعبة العلوم الحاصلين علي مجموع اعلي من 92% علي تخفيض 50%

- يحصل طلاب شعبة الرياضيات الحاصلين علي 90% فأكثر بنسبة 50%.

- يحصل طلاب شعبة الأدبي الحاصلين علي 85% فأكثر علي تخفيض 50%.

2- طلبة مدارس العلوم والتكنولوجيا :

- يحصل الطلاب الأوائل بكل كلية في الجامعة علي منحة دراسية واحدة لطلاب مدراس المتفوقين للطالب الأعلى في المجموع من بين الملتحقين بالكلية.

3- الطلاب المستجدون الملتحقون برامج المعاملات القانونية الدولية والاعمال والهندسة وهندسة الحاسب والعلوم:

- يحصل الطلاب علي المجموع الأعلى في الثانوية العامة من بين المتقدمين في هذه الكليات علي تخفيضات تترواح من 10% وحتي منحة كاملة وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة .



ثانيا: منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق:

- الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية يحصل علي خصم طبقًا لما يلي: ميدالية ذهبية 100% ، ميدالية فضية 50%، ميدالية برونزية 25% .

- الطالب الحاصل علي ميدالية في المسابقات العربية والإفريقية يحصل علي خصم طبقا لما يلي ميدالية ذهبية 50% ميدالية فضية 25% ميدالية برونزية 10%.



ثالثا: منح التفوق في الأعوام التالية:

- الطالب الحاصل على معدل تراكمي 3.65-cgpa) يحصل على ربع منحة.

- الطالب الحاصل على معدل تراكمي 3.85- cgpa) يحصل على نصف منحة .

- الطالب الحاصل على معدل تراكمي 4- cgpa ) يحصل على منحة كاملة.

رابعا : منح الدعم الاجتماعي:

- يكون لرئيس الجامعة بناء على عرض نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية منح الطالب الذي فقد عائلته أثناء الدراسة نسبة خصم من المصروفات الدراسية تتوقف علي حالة أسرته الاجتماعية بشرط انتظامه في الدراسة.

- يمنح أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية بشرط تقديم ما يفيد من جهه معتمدة.

- يمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الأخوة ) تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق واخوه لايزال طالب في الجامعة أو تخرج منها.

خامسا: تخصيص منح دراسية للطلاب ذوي الهمم:

- تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب ذوي الهمم بنسبة 50%.

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