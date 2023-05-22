الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد رياضى: جوارديولا واحد من أعظم مدربى العالم فى الوقت الحالى (فيديو)

جوارديولا
جوارديولا

قال الناقد الرياضي عثمان ابراهيم، إن تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي أثبت للعالم أن جوارديولا هو واحد من أعظم مدربي العالم في الوقت الحالي.

 

ولفت إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الإثنين، أن تجربة مانشستر سيتي ألهمت الكثير من الفرق التي لم تحلم بالفوز، موضحًا أن مان سيتي في أقرب وقت في تاريخه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

 

فريق برشلونة له مكانة كبيرة في قلب ميسي

 

وأضاف الناقد الرياضي، أنه من الصعب أن نقول إن ميسي سينتقل بشكل نهائي إلى الهلال السعودي العام المقبل، مشيرًا إلى أن فريق برشلونة له مكانة كبيرة في قلب ميسي، وأنه قد صرح أكثر من مرة بأنه يرغب في أن يعتزل في برشلونة.

 

وأكد الناقد الرياضي، أنه يتوقع أن أفضل قرار للاعب محمد صلاح هو أن يختم مسيرته في ليفربول الذي قدم معه واحدا من أعظم أداءات الدوري الإنجليزي، ولكنه يعتقد أن صلاح قادر على أن يثبت نفسه في أي فريق سيلعب معه.

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