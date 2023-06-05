الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لمواجهة العاصفة الترابية

الجيوب الانفية
الجيوب الانفية

منذ أيام قليلة واجهنا العاصفة الترابية التى اجتاحت البلاد، ويواجه أصحاب الأمراض الصدرية والحساسية وكذلك مرضى الجيوب الأنفية تحديات عدة منذ بدء الربيع لنهايته وخلال تلك السطور نوضح كيف يمكن لأصحاب مرض الجيوب الأنفية مواجهة العاصة الترابية 

 

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية:

ارتداء الكمامات

 

تعتبر من النصائح الأولية والأساسية بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية، حيث يجب ارتداء الكمامة عند النزول من المنزل في مثل تلك الأجواء، وذلك لتفادي تحسس الجيوب الأنفية بسبب سوء الأحوال الجوية.

 عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

 

 يجب عدم التعرض بشكل مباشر للشمس بالنسبة لأصحاب الجيوب الأنفية، حيث إن الحرارة الشديدة مع الأتربة تتسبب في معاناة أصحاب الجيوب الأنفية.

استخدام الكمادات الدافئة على الوجه: تعتبر الكمادات الدافئة من أكثر ما يريح الجيوب الأنفية من التهيج الذي تتعرض بسبب سوء الأحوال الجوية.

غسل الأنف بمحلول ملحي: عن طريق المحلول الملحي يمكن التخلص من الأتربة التي تدخل بالأنف بسبب الأجواء الترابية التي يتعرض لها الأشخاص على مدار اليوم.

شرب كمية كافية من المياه يومياً: يعتبر شرب المياه من الخطوات الهامة للتخلص من الأتربة التي تتسبب في تهيج الجيوب الأنفية والشعور بالألام ما لايقل عن 2 لتر يوميًا.

ويعتبر تجنب مسببات تهيج الأنف، مثل شرب السجائر، واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة من الخطوات المهمة التي تقلل من حدة الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية التي يصاب بها البعض خلال الأجواء الترابية 

كما يجب على مرضى الجيوب الأنفية تجنب النزول من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى لتفادي الإصابة بمضاعفات صحية، ومن الضروري الالتزام بالنصائح السابقة ليكونوا في منأى عن المضاعفات الخاصة بمرض الجيوب الأنفية.

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