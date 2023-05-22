الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

السبت.. حفل توقيع كتاب "الأستاذ" عن سيرة ومسيرة النجم محمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي

ينظم يوم السبت الموافق 27 مايو، حفل توقيع كتاب "الأستاذ .. سيرة ومسيرة " الذي تناول فيه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر سيرة ومسيرة النجم الكبير محمد صبحي منذ طفولته وحتى الآن، يحمل الكتاب أسرار وقصص وحكايات جديدة من مسيرة الفنان محمد صبحي الشخصية والفنية.

يعقد الحفل في مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل عقب انتهاء العرض المسرحي "عيلة اتعمل لها بلوك"، بحضور جمهور تلك الليلة من العرض، بالإضافة لعدد من النجوم والنقاد وأساتذة المسرح، الذين كتبوا شهادات عن محمد صبحي داخل الإصدار. 

سيرة ومسيرة الفنان والنجم الكبير محمد صبحي

كتاب "الأستاذ  يقدم من خلاله الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر سيرة ومسيرة الفنان والنجم الكبير محمد صبحي منذ البدايات وحتى اللحظة الآنية، وداخل الكتاب تحليل لمنهجه في المسرح، وتتبع مستفيض لتاريخ فرقته المسرحية، وهي أقدم وأكبر فرقة فهي ممتدة لأكثر من 50  عاما.

بالإضافة لقراءة نقدية جديدة للكثير من أعماله المسرحية، ويتضمن الكتاب فصلا كاملا عن علاقته بالراحل لينين الرملي وكيف كونا تيارا مسرحيا جديدا في المسرح المصري، كما يتضمن الكتاب خطته لإصلاح حال المسرح المصري ، وهناك فصل كامل يحمل شهادات عنه من كبار الفنانين والنقاد والشعراء والمثقفين الكبار من مصر والدول العربية الشقيقة كالجزائر والكويت والعراق والأردن، وملحق صور بالألوان به الكثير من الصور النادرة والجديدة التي تنشر لأول مرة.

ومن الفنانين والنقاد والشعراء وكبار المثقفين الذين شاركوا بمقالات وآراء: صلاح عبد الله وإلهام شاهين وسيمون وأحمد وفيق، ومن النقاد إبراهيم الحسيني، الدكتور عمرو دوارة، جرجس شكري، الدكتور نبيل بهجت، ومن الكتاب حسين نوح، نشوي الحوفي، زينب عبدالله، الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، حازم حسين، محمد عبد الرحمن، نسرين حجاج ، فاطمة ناعوت، طارق سعد الدين، والشعراء حبيبة المحمدي من الجزائر، وعبدالله حسن، وسيد حسن درويش من مصر، وساره السهيل من العراق، وشهادة من الكاتب الصحفي والناقد الكويتي مفرح الشمري، وشهادة للمخرج الصحفي أحمد إسماعيل، والمخرج والفنان مازن الغرباوي، والسيناريست سيد فؤاد، ود. نسرين عبد العزيز أستاذ الإعلام، وشهادة لأول مرة من مريم صبحي نجلة النجم محمد صبحي.

محمد صبحى النجم محمد صبحي سيرة ومسيرة كتاب سيرة ومسيرة الاستاذ كتاب الأستاذ توقيع حفل توقيع

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