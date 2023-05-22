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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ضُبط مع عشيقته بالإسكندرية".. التحقيق في واقعة سقوط فرد أمن من الطابق الثالث

التحقيق
التحقيق

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط فرد أمن من الطابق الثالث بعقار بمنطقة الهانوفيل غرب المدينة، أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته الذي ضبطه بصحبة زوجته في غرفة النوم، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والاستعلام من المستشفى عن حالة المصاب، وسؤاله عندما تسمح حالته بذلك، وسرعة ضبط وإخطار الزوجة الهاربة.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد سقوط شخص من عقار بمنطقة الهانوفيل وأصيب، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبسؤال المبلغ المدعو م، 38 سنة، سائق، قرر أنه عند عودته من عمله وأثناء دخوله الشقة سكنه بالطابق الثالث علوي بالعقار محل البلاغ شعر بحركة غريبة بغرفة نومه وباستطلاع الأمر فوجئ بوجود م.م، 47 سنة، عامل أمن، مقيم بالمنطقة محل البلاغ، صحبة زوجته ز، 36 سنة، ربة منزل، في وضع مخل.

وتابع الزوج في المحضر أن المذكور عندما شاهده قفز من نافذة غرفة النوم محاولًا الهرب، مما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالحوض وتمكن بمساعدة الأهالي من الإمساك به، بينما تمكنت زوجته من الهرب.

وأيد الواقعة شاهد رؤية أحد الجيران، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام وتعينت الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، واخطرت النيابة التحقيقات

إسكندرية الإسكندرية التحفظ على كاميرات المراقبة النيابة التحقيق كسر بالحوض منطقة الهانوفيل

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