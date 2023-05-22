المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التحرش بفتاة أثناء سيرها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس في القضية رقم 670 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

البداية عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم مقيم مركز بلبيس محبوسا، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بنطاق مركز بلبيس.

كشف أمر الإحالة أثناء قيام المجنى عليها ربة منزل مقيمة نطاق مركز بلبيس، بالسير بالطريق العام، فوجئت بالمتهم مستقلا دراجة بخارية قام بالتوجه نحوها محاولا التحرش بها، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كشفت تحريات معاون مباحث بلييس، لصحة الواقعة، تم القبض على المتهم وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.