الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أزياء العرض الأول لفيلم المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي لمهرجان كان (صور)

المخرج مارتن سكورسيزي
المخرج مارتن سكورسيزي

عرض فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، العرض الأول في مهرجان كان، بحضور مجموعة كاملة من المشاهير الذين يرتدون ملابس أنيقة.

كان ليوناردو دي كابريو هو نجم العرض، حيث ظهر ببدلة سوداء أنيقة مماثلة لتلك التي يرتديها كل من سكورسيزي والنجم المشارك روبرت دي نيرو.

كان العرض الأول للفيلم من أكثر الأحداث المنتظرة في مهرجان كان السينمائي السادس والسبعين المستمر في فرنسا، الفيلم وهو المشروع السابع للمخرج البالغ من العمر 80 عامًا مع DiCaprio هو دراما عن الجريمة الحقيقية الغربية في عشرينيات القرن الماضي.

وهي تصور قصة قبيلة أوساج الأمريكية الأصلية في مقاطعة أوسيدج في أوكلاهوما الذين قُتلوا بعد العثور على النفط في أرضهم.

الفيلم من بطولة دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، وهو أيضًا منتج تنفيذي ويضم الفيلم أيضًا دي نيرو وليلي جلادستون وجيسي بليمونز وبريندان فريزر.

استنادًا إلى الكتاب غير الخيالي الأكثر مبيعًا لـ David Grann والذي يحمل نفس الاسم من المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية في 20 أكتوبر بينما لم يتم تأكيد موعد البث على Apple TV + بعد.


بعد العرض الأول تلقى الفيلم ترحيبا حارا، ليلي جلادستون  التي تصور امرأة من السكان الأصليين تُدعى مولي في الفيلم أذهلت السجادة الحمراء بقطعة سوداء وصفراء منتفخة مع طبعات أزهار أنيقة.

انضم إلى طاقم الفيلم العديد من الشخصيات الأخرى في قائمة A، بما في ذلك كيت بلانشيت ونعومي كامبل وسلمى حايك، كما حضر الحفل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

اختارت بلانشيت التي حضرت مع ابنها فستانًا بطول الأرض من Louis Vuitton، بينما عارضة الأزياء البريطانية كامبل ارتدت فستانًا أحمر من فالنتينو بقصاصات جذابة للجسم، وسرقت سلمى حايك العرض بفستان من ألكسندر ماكوين.

ومن الضيوف الآخرين الذين حضروا عرض سكورسيزي تاتانكا مينز وكيرستن دونست وتوبي ماجواير وإيزابيل هوبيرت ولوكاس هاس وإرينا شايك والأميرة كارولين من موناكو.

تعتبر المهرجانات السينمائية دائمًا لحظة أزياء للمشاهير ولم يكن مهرجان كان هذا العام الذي بدأ يوم الثلاثاء  استثناءً، حيث جتذبت الليلة الأولى بعض الحاضرين الأكثر أناقة وسيستمر الحدث حتى 27 مايو.

مهرجان كان أفلام مهرجان كان النجم ليوناردو دي كابريو العرض الأول نعومي كامبل

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