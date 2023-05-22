الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ما حكم الشرع فى التهادى بين الأصدقاء؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: ما حكم رد الهدية دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديقا لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟.

 

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حث على التهادي؛ لأنَّه من بواعث المحبة وزيادتها، وإثبات المودة والوئام بين الناس، وإذهاب الضغائن، وتأليف القلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضُّ على التهادي ويقبل الهدايا.

واستشهدت الإفتاء بقول النبي: رَوى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».

وتابعت الإفتاء: قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رد الهدية إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك؛ فرَوى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ».

دار الافتاء سنة النبي الشرع الشريف الشرع الشريف على التهادي الوئام بين الناس المودة والوئام

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

لتوظيفها في الملابس.. حبس سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس