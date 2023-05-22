لتوظيفها في الملابس.. حبس سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس سيدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر اتهامها بالاستيلاء على مليون و100 ألف جنيه من 5 مواطنين ، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغا من موظف بشركة خاصة، و4 مواطنين آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج".

كشف البلاغ بتضررهم من سيدة حاصلة على ليسانس آداب، وتقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج"؛ بسبب استيلائها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و100 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات، من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها ولم ترد تلك المبالغ.

وكشفت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.