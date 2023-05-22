بدء الامتحان فى مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدأ الامتحان في مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين.

ومن المُقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان في مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية، اليوم.

من جهته؛ شدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022- 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.