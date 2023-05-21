الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجميع ملتزم.. ناجي الشهابي: الحوار الوطني يعطي مساحة لكل الآراء في المناقشات

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني يعطي مساحة لكل الآراء في المناقشات، مؤكدًا أن الدعوة للحوار الوطني دعوة تفائلية هدفها تغيير الواقع السياسي والحزبي في مصر.

وأضاف الشهابي خلال حواره مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن جميع المشاركين في الحوار ملتزمين وهناك تنسيق تام، مؤكدًا أن جلسات اليوم شهدت توافقًا كبيرًا من المشاركين بالحوار الوطني.

وتابع: "المشاركون يتحدثون بلغة قريبة من الواقع بشكل كبير، وننتظر إخراج توصيات الحوار على شكل قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية".

واستكمل: "أكثر من 40 مشاركًا يتحدثون في الجلسة الواحدة، والآراء مختلفة" مؤكدًا أنه يتم إدارة الجلسات بطريقة ذكية ويتم إعطاء مساحات ضخمة للمشاركين لكي يعبرون عن آرائهم".

ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الحوار الوطنى

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