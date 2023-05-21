الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع ضدنا أثارت أزمة غذاء وطاقة عالمية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

علقت روسيا، مساء اليوم الأحد، علي العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع ضدها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع ضد موسكو، أثارت أزمة غذاء وطاقة في العالم، وأن الدول المحتاجة تعاني من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم حول نتائج القمة، أن آلية ضغط العقوبات الجماعية التي أنشأتها مجموعة السبع، أصبحت سببا في أزمة الغذاء والطاقة العالمية، لافتة إلي أن الدول الأكثر احتياجا تعاني من العوائق التي أقامتها دول المجموعة على توريد المنتجات الغذائية الروسية، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وفي تصريحات سابقة، أكدت الخارجية الروسية، أن النتيجة الرئيسية للقمة، هي مجموعة تصريحات مشبعة بمقاطع بغيضة معادية لروسيا والصين.

شولتز يتحدي روسيا بتسليم كييف طائرات F16 القتالية

وفى وقت سابق من اليوم، توعد أولاف شولتز، المستشار الألماني، روسيا بتسليم أوكرانيا طائرات F16 القتالية والتي تعد رسالة لموسكو أن دعمَ كييف سيستمر وسيتوسع، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال شولتس- على هامش قمة السبع التي تعقد هذه الأيام في هيروشيما اليابانية - إنه بالرغم من عدم امتلاك ألمانيا لها ولكن برلين أولا وقبل كل شيء، تدعم كييف بتلك الأشياء “التي لها الآن أهمية مباشرة”.

فيما وجه حديثة إلى روسيا بعدم تمكنها من النجاح في الأراضي الأوكرانية حتى لو راهنت على حرب طويلة الأمد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، حيث نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: "أكملت فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاجنر العسكرية، بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القتال الجنوبية، تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".

من جانبها، قالت وكالة "إنترفاكس" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ القوات الروسية بإكمال السيطرة على باخموت.

روسيا العقوبات مجموعة السبع الخارجية الروسية أزمة غذاء الطاقة

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