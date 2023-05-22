الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-5-2023 ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يقدم موقع الدستور خدمة عرض تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 22-5-2023 في محافظات مصر، خاصة مع ازدياد الموجة الحارة هذه الأيام وبحث المواطنين عن الأوقات المناسبة للخروج من المنزل حتى لا يتعرضوا للطقس الحار أو العاملون الراغبين في ارتداء الملابس المناسبة لطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-5-2023 في مصر

نعرض خلال هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 22-5-2023 في محافظات مصر ودرجات الحرارة المتوقعة لها. 

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه يسود اليوم الإثنين طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 

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بيان درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 مايو 2023 

القاهرة 32 21
العاصمة الإدارية 32 20
6 أكتوبر 31 20
بنها 32 21
دمنهور 31 20
المنصورة 31 19
الزقازيق 32 21
شبين الكوم 32 21
طنطا 31 20
دمياط 29 19
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 33 20
السويس 32 21
العريش 31 18
رفح 31 18
رأس سدر 35 20
نخل 32 13
كاترين 30 11
الطور 33 22
طابا 32 20
شرم الشيخ 36 23
الإسكندرية 25 18
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 20
رأس غارب 35 23
الغردقة 35 23
سفاجا 36 22
مرسى علم 35 23
شلاتين 31 23
حلايب 30 24
أبو رماد 28 23
رأس حدربة 28 23
الفيوم 35 22
بني سويف 35 22
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 23
قنا 40 24
الأقصر 41 23
أسوان 42 25
الوادي الجديد 39 23
أبو سمبل 40 24

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