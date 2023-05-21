الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومى للبحوث": الصيف يحتاج الكثير من شرب الماء والعصائر (فيديو)

شرب الماء
شرب الماء

قدمت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، روشتة صحية ومفيدة تساعد في التغلب على حرارة الجو خلال فصل الصيف.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، إن فصل الصيف يحتاج الكثير من تناول كميات كافية من الماء والعصائر لترطيب الجسم وزيادة التركيز ومنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه، وأيضا لمنع الجسم من التعرض للجفاف من ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترات النهار، على ألا تقل كمية المياه عن 2 لـ3 لترات، ونحو 8 أكواب من العصائر الطبيعية واللبن، ويجب تجنب العصائر المعلبة أو المشروبات الغازية تماما وذلك بسبب احتوائها على الألوان والمواد الحافظة.

وأكدت أنه عند عصر الفواكه والخضروات يجب تناول العصير بالألياف دون فصلها؛ وذلك للاستفادة بشكل أكبر من الفاكهة والخضروات ولكن بشكل سائل؛ مع التحلية بالعسل لزيادة الفائدة لجسم الإنسان والأطفال أيضا، كما تعمل على زيادة انتعاش الجسم خلال فترة الصيف.

ونوهت إلى تقليل المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة، فهذه المشروبات تساعد على إدرار البول، وبالتالي تقل نسبة السوائل في الجسم، ما قد يعرض الجسم للجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تقليل تناول الحلويات والمخللات، فقد تزيد الإحساس بالعطش الشديد.

وأردفت أنه يجب الإكثار من تناول الفواكه الطبيعية والخضراوات بجميع أنواعها، حيث تمد الجسم بالأملاح المعدنية والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم للمحافظة على نشاطه خلال فترات النهار.

وأضافت أن هناك بعض العصائر المنعشة، مثل النعناع مع الليمون، والجزر مع البرتقال، والخيار مع النعناع، وغيرها من العصائر الطبيعية التي تأتي من الخضروات والفاكهة التي تتوافر في الأسواق طوال فترة الصيف.

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