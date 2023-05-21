لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. 4 طرق لاستخدام أجهزة التكييف

يستخدم العديد من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء- التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- أجهزة التكييف والتبريد مع حلول فصل الصيف بشكل مكثف نظرًا لاحتياجاتهم في تبريد الأجواء الداخلية للمساكن وأماكن العمل والمحال التجارية، ولكن ما هي الطريقة الأمثل لاستخدام التكييف الكهربائي مع ترشيد استهلاك الكهرباء.

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خدمة معرفية عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن الطريقة المثلي لاستخدام التكييف الكهربائي مع ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال اتباع الخطوات التالية:

طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك:

1- يجب أن يقوم المشترك بتشغيل التكييف عند درجة 25 مئوية.

2- يجب أن يلتزم المشترك بالمواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء.

3- يجب أن يتأكد المشترك بطرق صحيحة من أن جميع أجزاء جهاز التكييف تعمل بكفاءة جيدة.

4- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

يأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كمسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها، وكذلك في تعزيز المعرفية لدى المشتركين عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن كيفية استخدام أجهزة التكييف وأهمية صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها.