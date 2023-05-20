السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"السمنة والصيف".. نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال الطقس الحار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حل الصيف، ومعه تزداد الكثير من المشاكل الصحية، ومن بين هذه المشكلات هي الخوف من زيادة الوزن خلال فصل الصيف، ففي السطور التالية يقدم الكابتن عبد الله محمد، مدرب لياقة بدنية، عدد من النصائح الفعالة لتجنب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة خلال الطقس الحار.

في فصل الصيف، يزداد الإقبال على الأطعمة والمشروبات الباردة والمنعشة، ولكن هل تعلم أن بعضها قد يكون سببًا في زيادة الوزن والسمنة؟ 

السمنة هي حالة صحية تتميز بتراكم الدهون في الجسم بشكل زائد عن الحاجة، وتؤثر سلبًا على الصحة العامة والجودة الحياتية، فزيادة الوزن هي حالة تسبق السمنة، وتعني ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن المعدل الطبيعي. 

وهناك عوامل عديدة تساهم في زيادة الوزن والسمنة، منها الوراثة والأمراض والأدوية وعوامل نفسية واجتماعية، لكن أحد العوامل المهمة هو نمط الحياة والغذاء، خاصة في فصل الصيف. 

نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فصل الصيف:

تناول أطعمة متنوعة من الخضروات والفواكه والبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، ولكن بكميات معقولة ومتوازنة.

حدد كمية الطعام التي يتم تناولها في كل وجبة، ولا تترك المجال واسعًا أمامك للإسراف في الأكل، خاصة في وجبة الإفطار.

اجعل إفطارك دائمًا على وجبة صغيرة ومتكاملة، ولا تتخطيها أو تؤخرها، لأنها تساعد على تنشيط عملية الأيض وتقليل الشهية.

احرص على أن تكون وجباتك غنية بالعناصر المفيدة للجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

مارس الرياضة بانتظام، فهي تساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتقوية العضلات وتحسين المزاج.

ابدأ اليوم بكوب من الماء الدافئ مع 2-3 قطرات من الليمون، فهذا يساعد على تفريغ أمعائك وموازنة درجة الحموضة.

كما توفر القهوة والشاي الأخضر بديلان مضادات الأكسدة والكافيين التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتحرق الدهون.

استبدل العصائر بالعصائر أو تناول الفاكهة كاملة، فالألياف تعمل على إبطاء مرور السكر إلى الدم وتقليل تخزين الدهون.

اكتشف العصائر أو المخفوقات الخضراء، فهي تحتوي على المزيد من العناصر المغذية والألياف والماء وتساعد على التخلص من السموم.

ابتعد عن تناول الخبز الأبيض أو الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض، فهي تحتوي على عدد سعرات حرارية مرتفع وتؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة في الوزن.

الأطعمة والمشروبات التخلص من السموم الخضروات والفواكه السمنة المفرطة نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فصل الصيف الفيتامينات والمعادن

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