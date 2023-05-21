بالتزامن مع بدء عطلات الصيف.. دول آمنة للسفر والاستمتاع

يستعد البعض للاستمتاع بأجازة الصيف والسفر للخارج، حيث يمكن أن تذهب إلى العديد من الدول التي تعتبر أمنة بشكل كامل خاصة على النساء.

إليك قائمة ببعض الدول التي يمكن أن تسافر إليها:

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة هي دولة تضمن أن تشعر زوارها بالأمان، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها الإقليمية في مجال المساواة بين الجنسين ويتجلى ذلك في تحقيقها مؤخرًا للمساواة بين الجنسين في برلمانها وأعلى الدرجات في مؤشر السلام والأمن للمرأة في المنطقة.

مع تأكيد 98.5٪ من النساء اللواتي يبلغن من العمر 15 عامًا أو أكثر أنهن يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في المدينة"، ناهيك عن أن Insure My Trip أصدر تقريرًا حدد دبي أكثر المدن أمانًا في العالم للمسافرين الفرديين.

بلجيكا

بلجيكا هي دولة أوروبية يجب عليك زيارتها وتضم ثروة من المعالم الثقافية ووسائل الراحة الحديثة ومناطق الجذب الأخرى، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المركز الدولي للسفر النسائي، فهي أيضًا عاشر أفضل دولة في العالم للمسافرين بمفردهم، نظرًا لانتشار برامج الدراسة في الخارج تعد بلجيكا مكانًا ممتازًا للشابات اللواتي يسافرن بمفردهن للتواصل مع أشخاص آخرين في سنهم.

اليابان

اليابان بلد يمكن رؤية العلوم والتكنولوجيا المتطورة فيه جنبًا إلى جنب مع العادات القديمة، ولكن هناك الكثير مما يجب مناقشته فيما يتعلق بهذه الأمة مثل طوكيو التي تعتبر في كثير من الأحيان أنظف مدن العالم وأكثرها تنظيماً، تشتهر أوساكا أيضًا بأنها مدينة نابضة بالحياة ومعاصرة مليئة بالمعالم السياحية.

وفقًا لمؤشر السلام العالمي تعد اليابان سادس دولة أكثر سلمًا في العالم، لذلك إذا كنت مسافرًا بمفردك فيمكنك تحديد اليابان كواحدة من أكثر خيارات السفر أمانًا.

فنلندا

فنلندا هي المكان المثالي لمحبي الطبيعة، حيث أنها موطن لشمس منتصف الليل والشفق القطبي، تعد حديقة Lemmenjoki National Park أكبر غابة محمية في أوروبا كما تضم ​​المنطقة المحيطة أكبر مجموعة من البحيرات في القارة.

عندما يتعلق الأمر بأمن الزوار تأتي فنلندا في المقدمة وفقًا لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لذلك يمكنك السفر إلى فنلندا بثقة مع العلم أنها من بين أكثر دول أوروبا أمانًا لجميع النساء والمسافرين الفرديين.

أوروجواي

تتمتع هذه الدولة الصغيرة التي تحد البرازيل من ثلاث جهات بمناظر طبيعية جميلة وشعب ودود، تستضيف عاصمتها مونتيفيديو الشواطئ التي توفر تباينًا جميلًا مع قلب المدينة الحضري.

تعد بونتا ديل إستي أكثر مدن المنتجعات شهرة في أوروجواي واحدة من العديد من الأماكن الرائعة للاسترخاء بشواطئها ومعالمها التاريخية وأماكن الاسترخاء.

يعد معدل الجريمة في أوروجواي من بين أدنى المعدلات في جميع الأمريكتين مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان أمانًا.