الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تيسير مطر: الأحزاب بحاجة لدعم مالى كبير من الدولة

تيسير مطر
تيسير مطر

قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الأحزاب يجب أن يكون لها دور في حل مشاكل المواطن ووضع رؤى لمشاكل الدولة، مشيرًا إلى أن الأحزاب لا تحتاج إلى مزيد من الحرية، لأن الحرية تتمتع بها كل الأحزاب في مصر، ولا يوجد أحد يقول لأي حزب ماذا يفعل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الأحزاب بحاجة إلى دعم مالي كبير من الدولة، حتى تستطيع العمل على الأرض.

وأكد أن أفضل دعم من الممكن أن يقدم للأحزاب هو الدعم المالي من الدولة، لأن الأحزاب التي تتلقى تمويلات من جهات أخرى يجب محاسبتها.

وطالب تيسير مطر، باستمرار لجنة شئون الأحزاب لأنها تتكون من مجموعة قضاة متميزين، والقاضي يتعامل مع الجميع ولا يميل لطرف على حساب الآخر، متابعًا: "محتاجين زيادة اختصاصات لجنة شئون الأحزاب".

تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية اخر النهار محمد الباز

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