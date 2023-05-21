«الذكاء الإصطناعي وأهميته في تحسين جودة الحياة » ندوة تثقيفية بالدقهلية

نفذ مركز شباب ميت معاند التابع لإدارة شباب أجا الأحد، ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي وأهميته في تحسين جودة الحياة وتطوير العديد من المجالات المختلفة فى الحياة، ومشاركة مركز شباب ميت دمسيس.

كان ذلك بحضور دولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب أجا ومحمد الريس المسئول الإعلامي بالإدارة، والمحاضر محمود الكاشوري عضو برلمان الشباب، وحضور عمرو الزاهي، ووليد فتحي المدير التنفيذي بالمركز.

وتمحور الحديث خلال الندوة عن أهمية الذكاء الاصطناعي وأنه يعمل على تحسين جودة الحياة وتطوير العديد من المجالات مثل الطب والتعليم والتصنيع والإدارة، وتحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف البشرية والمادية ويمكن استخدامه لتحليل البيانات واتخاذ القرارات ومساعدة البشر في القيام بالمهام اليومية بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

كما تطرق الحديث إلى أنه يوجد بعض السلبيات المحتملة للاستخدام المتطرف للذكاء الاصطناعي، مثل تقوقع الوظائف وعدم الحاجة إلى العمال البشريين في بعض المجالات وتحطيم بعض الاحتياجات الإنسانية الحيوية مثل التواصل البشري والقرارات الإنسانية، إضافة إلى الخطورة في حالة استخدامه لأغراض ضارة مثل التجسس أو الهجوم الإلكتروني في المجال العسكري والأمني.

IMG-20230521-WA0043

IMG-20230521-WA0041