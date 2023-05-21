الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 183 محضرًا وإعدام لحوم فاسدة بأربعة مراكز بالغربية

جريدة الدستور

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية جهود اللجان التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للوقوف على وضع السلع في الأسواق ومدى توافرها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث قامت اللجنة بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بمراكز السنطة، زفتى، قطور وكفر الزيات.

أسفرت الحملات عن تحرير 183 محضرًا متنوعًا بين 66 محضرًا تموينًا لنقص وزن رغيف الخبز وعرض سلع غير مطابقة للاشتراطات والبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد 100 محضر من قبل مديرية صحة لعدم حمل صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بجانب 6 محاضر بيطرية للذبح خارج السلخانة وعرض لحوم مكشوفة و11 محضرًا حررتها الوحدات المحلية للإشغالات والنظافة.

في السياق، أعدمت الحملة 12 كجم لحوما مجمدة متنوعة بين دواجن وكبد ولحوم، إضافة إلى سلع غذائية أخرى، كما قامت اللجنة بسحب 11 عينة لسلع غذائية متنوعة، فضلاً عن تحريز 200 كجم جبنة للاشتباه في صلاحيتها بقطور وتم عمل محضر بذلك من قبل "التموين، الصحة وسلامة الغذاء".

من جانبه، وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات "التموين، الصحة، الطب البيطري" وهيئة سلامة الغذاء لتكثيف الحملات في مجال الأغذية خاصة على "مصانع الجبن، مصنعات اللحوم، مصنعات الأسماك، وغيرها من مصانع المعلبات والعصائر" مع تكليف هذه الجهات بتنفيذ حملات يومية تشمل مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ اللازم قانوناً تجاه المخالفين.

تحرير مهاجريين محضر وإعدام تقسيم كجم لحوم غير صالحه

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