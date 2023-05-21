الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجيد بودن: عقوبات مجموعة السبع تهدف للحد من إمكانية روسيا فى التمادى

مجيد بودن
مجيد بودن

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن هناك رسائل موجهة للعالم بأثرة من قمة مجموعة السبع، ومنها أنها تقول إنها ستقف مع بقية دول العالم لأنها وعدت أن الحرب على الحبوب والطاقة تؤثر على كل دول العالم وليس الدول المستوردة فقط.

وأضاف  خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية رشا عماد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرسالة الثانية الموجهة لروسيا ليست ضدها ولكن موجهة ضد النظام الروسي بأن هناك حربًا عدوانية وتريد بهذه العقوبات أن تحد من إمكانية روسيا في التمادي. 

رسائل مجموعة السبع للصين

وتابع أن المجموعة وجهت 3 رسائل للصين وهي أنه يجب أن توضح موقفها بشكل مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا أن تلتزم بالقانون الدولي وأنها لا يمكن أن تساعد دولة تنتهك دولة أخرى، والرسالة الثالثة كانت عن امتداد الصين في جزر المحيط الهادي، وأن العالم لن يقبل أن تضم الصين جزرا أخرى كما فعلت روسيا بجزيرة القرم.

مجيد بودن مجموعة السبع العقوبات روسيا الحبوب والطاقة دول العالم

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