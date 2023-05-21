الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يلتقى إيلون ماسك لتخفيف وطأة وضعه الاقتصادى وتقليل حدة الغضب الشعبى

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ورئيس شركة فايزر (PFE.N) ورؤساء أعمال آخرين يوم الاثنين لحثهم على ضخ أموال في فرنسا، وقال مكتبه إن بلاده مستعدة لذلك، بتعهدات قياسية للاستثمار الأجنبي.

بالنسبة لماكرون، الذي تراجعت شعبيته من تحرك لا يحظى بشعبية كبيرة لرفع سن التقاعد الفرنسي، فإن قمة "اختر فرنسا" هي فرصة لاستعادة زمام المبادرة من خلال حملته الإصلاحية المؤيدة للأعمال وتحويل الانتباه إلى ترويجه لصناعة منخفضة الكربون، مثل السيارات الكهربائية، بحسب وكالة رويترز.

وقال مكتبه إن نحو 200 من قادة الأعمال الذين حضروا الحدث في فرساي بالقرب من باريس تعهدوا حتى الآن باستثمار 13 مليار يورو (14 مليار دولار) ، وهو أكبر عدد منذ عقد ماكرون القمة لأول مرة في 2018.

وقال ماسك، الذي تناول الغداء أيضًا مع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إنه واثق من أن تسلا ستقوم "باستثمارات كبيرة" في فرنسا في المستقبل ، دون إعطاء جدول زمني.

وقال للصحفيين "لا يوجد إعلان اليوم لكني معجب جدا بالرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية ومدى ترحيبهما".

إيمانويل ماكرون تسلا إيلون ماسك الرئيس الفرنسي فرنسا

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