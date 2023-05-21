بشرى سارة.. تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357

كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن آخر تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفي سرطان الأطفال 57375 بمدينة طنطا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن المستشفى أغلق بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع، نتيجة قلة التبرعات التي كان يتلقاها المستشفى؛ الأمر الذي أثّر على عملية التشغيل.

وثمن خطوة إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا مرة أخرى من أجل تقديم خدماته المميزة في تشخيص وعلاج مرضى السرطان بإقليم الدلتا.

وأضاف أن المستشفى تم إغلاقه حوالي 9 أشهر؛ لكن تم تدارك هذه المشكلة سريعًا، لافتًا إلى أنه تم عمل مجموعة كبيرة من الدراسات وعرضها على الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي؛ من أجل تقديم المستشفى جميع الخدمات الطبية بشكل كامل".

وأشار إلى أن المستشفى أغلق في شهر سبتمبر الماضي، وتمت إعادة تشغيله مرة أخرى اليوم"، متابعاً: "لا يمكن أن نسمح أن يكون هناك مريض يحتاج علاجًا ولا يتم علاجه أو يتم طرد أي مريض".

وأوضح أن الإدارة الآن أصبحت تابعة لجامعة طنطا، ومستشفى 57357 يتعامل معنا عن طريق بروتوكول تعاون مشترك لتقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى السرطان، متابعاً: "يخدم أي مريض من الجمهورية وليست منطقة الدلتا فقط، والمستشفى صرح عالمي كبير".

وأردف: “المستشفى سيقدم كل الخدمات اللازمة للمرضى ولا يقتصر الأمر على خدمة مرضى السرطان فقط”، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى تتبع جامعة طنطا، وتتلقى الجامعة، حاليًا، جميع التبرعات"، موضحًا: "سنتشارك مع مستشفى 57357 لتقديم أفضل خدمة صحية، ورئيس الوزراء أصدر توجيهات بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم".

وتابع: "تم افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 635 مليون جنيه، ويعد هذا المشروع جزءًا من المرحلة الأولى للمخطط العام لتطوير مستشفى الجامعة القديم الذي تم بناؤه عام 1935 تقريبًا بارتفاع دورين فقط".