محمد أنور السادات: قانون الأحزاب السياسية بحاجة لمراجعة كاملة

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة العمل على مراجعة قانون الأحزاب السياسية بشكل كامل.

وقال في كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إنه يجب العمل على مراجعة قانون الأحزاب السياسية بشكل كامل، خاصة على مستوى الدمج والتمويل فى ضوء الأحزاب الكثيرة الموجودة في الشارع، ولكن دون فاعلية على أرض الواقع.

وأضاف أنه لابد أن يكون لدى الأحزاب عمومًا الحرية بالتواجد فى الشارع، بجانب حرية التواجد بالإعلام.

وأشار إلى أن الحزب سيتقدم بورقة متكاملة بشأن كل الملفات ذات الصلة ببيئة الأحزاب في مصر من أجل أن نكون أمام حياة سياسية أكثر سهولة وحيوية.

برلماني سابق لـ"الحوار الوطني": استجواب المحافظين ضرورة في القانون الجديد