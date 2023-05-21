الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى سابق لـ"الحوار الوطنى": استجواب المحافظين ضرورة فى القانون الجديد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور.

وأضاف، خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية: "تخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله".

وأكد أن غياب الدور الرقابي المتمثل فى صلاحيات المحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالي لا بد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرّها بشأن المحليات، حيث إن الفساد تسبب في إهدار المال العام. 

وشدد على أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، وأن تتمتع المجالس المحلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب، من شأنه أن يحقق بيئة مختلفة للمحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.

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