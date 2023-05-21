الحوار الوطنى.. كامل السيد: نريد نظامًا انتخابيًا يؤدى لزيادة المشاركة الشعبية

قال مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني، إن التجربة تبين أهمية المجالس المحلية في الارتقاء بأحوال المواطنين.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى أن زيارته إلى الدار البيضاء في المغرب وملاحظته أوضاع متردية، ثم زيارة أخرى لاحظ خلالها تحسنا في الأوضاع، موضحًا أن الإجابة عن سؤاله بشأن سبب التغيير كانت وجود مجالس محلية منتخبة.

واعتبر كامل السيد، أن هناك مخاوف من إجراء انتخابات على المستوى المحلي خشية أن يفوز بها تيار معين، قائلًا: "يمكن للنظام الانتخابي أن يحول دون فوز تيار معين أو أغلبية بالانتخابات".

وشدد على وجود سبب للتأخير في إصدار القانون، وليس البحث عن التوافق، مضيفًا: "لابد أن تكون هناك نهاية لمثل هذا التخوف".

وبشأن النظام الانتخابي، أوضح السيد: "هناك خلافات حول النظام الانتخابي لكن في توافق عام بضرورة وجود مجالس شعبية منتخبة، والقول إن في نظام أقرب لطبيعة الناخب المصري، الناخب المصري تعود على نظام الفردي".

وأكد ضرورة الوصول لنظام يحقق المشاركة الشعبية، وعندما كان في انتخابات شعبية كانت نسبة المشاركة منخفضة للغاية، مردفًا: "نريد نظامًا انتخابيًا يؤدي لزيادة المشاركة الشعبية وليس مجلسا انتخبه 2% من المواطنين".