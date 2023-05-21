سعر أوقية الذهب وجرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

تباين أداء الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع في بداية اليوم ليتخطى الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2500 جنيه لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع ، ثم عاد ليتراجع بنحو 25 جنيها ولكنه ظل عند مستوى 2500 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر أوقية الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد بنحو 25 جنيها ليسجل للبيع 2,450 جنيه، وشراء 2,500جنيه، وسجلت أوقية الذهب ارتفاع طفيف بنحو 1 دولار ليصل إلى 1978 $ للبيع ، و1977 $ للشراء، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24 بيع 2,859 جنيه، وللشراء 2,800جنيه .

الذهب عيار 22 بيع 2,619 جنيه، وللشراء 2,566 جنيه .

الدهب عيار 18 بيع 2,142 جنيه، وللشراء 2,100 جنيه .

الذهب عيار 14 بيع 1,650 جنيه، وللشراء 1,683 جنيه .

الذهب عيار 12 بيع 1,414 جنيه، وللشراء 1,443 جنيه .

الاونصة بيع 87,969 جنيه، وللشراء 89,746 جنيه .

الجنيه الذهب بيع 19,800 جنيه، وللشراء 20,200 جنيه .

الكيلو بيع 2,828,571 جنيه، وللشراء 2,885,714 جنيه .

سعر الجنيه الذهب والسبائك