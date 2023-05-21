الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر أوقية الذهب وجرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

الذهب
الذهب

تباين أداء الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع في بداية اليوم ليتخطى الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2500 جنيه لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع ، ثم عاد ليتراجع بنحو 25 جنيها ولكنه ظل عند مستوى 2500 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر أوقية الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد بنحو 25 جنيها ليسجل للبيع 2,450 جنيه، وشراء 2,500جنيه، وسجلت أوقية الذهب ارتفاع طفيف بنحو 1 دولار ليصل إلى  1978 $ للبيع ، و1977 $ للشراء، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب كالتالي:

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

هل أسعار الذهب الحالية مناسبة للشراء؟ جولد بيليون تجيب

  • الذهب عيار 24       بيع 2,859 جنيه، وللشراء 2,800جنيه .
  • الذهب عيار 22       بيع 2,619 جنيه، وللشراء 2,566 جنيه .
  • الدهب عيار 18       بيع 2,142 جنيه، وللشراء 2,100 جنيه .
  • الذهب عيار 14       بيع 1,650 جنيه، وللشراء 1,683 جنيه .
  • الذهب عيار 12       بيع 1,414 جنيه، وللشراء 1,443 جنيه .
  • الاونصة       بيع 87,969 جنيه، وللشراء 89,746 جنيه .
  • الجنيه الذهب  بيع 19,800 جنيه، وللشراء 20,200 جنيه .
  • الكيلو  بيع 2,828,571 جنيه، وللشراء 2,885,714 جنيه .

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • سبيكة ذهب عيار 24 بامب سويسري 999.9 : 311455 جنيه
  • ربع جنيه ذهب عيار 21: 5480 جنيه
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB وزن 4 جرام : 10965 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 22085 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام : 21615 جنيه
  • جنيه ذهب الملك فاروق Swiss Gold : 21790 جنيه
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أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 مايو 2023 في بورصة الدواجن

الذهب الجنية الذهب الذهب عيار 21 الدهب عيار 18 سبيكة ذهب

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