أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 مايو 2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار الأعلاف تراجع مما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 مايو 2023 في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 مايو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 21 مايو سعر90 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأحد 21 مايو سعر120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي)اليوم الأحد 21 مايو سعر 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأحد 21 مايو سعر65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأحد 21 مايو سعر62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)اليوم الأحد 21 مايو سعر350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأحد 21 مايو سعر 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )اليوم الأحد 21 مايو سعر 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأحد 21 مايو سعر56 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 21 مايو سعر55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 21 مايو سعر50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأحد 21 مايو سعر43 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 21 مايو سعر95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد 21 مايو سعر 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأحد 21 مايو سعر60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأحد 21 مايو سعر 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأحد 21 مايو سعر45 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 21 مايو سعر75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )اليوم الأحد 21 مايو سعر58 جنيها للكيلو.