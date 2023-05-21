الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وعدد من أعضاء المجلس.

ويأتي اللقاء على هامش تنفيذ أنشطة مبادرة " تمكين الطفل المصري "، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى محافظات " سوهاج، والجيزة، والإسكندرية، وشمال سيناء "، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم .

ورحب محافظ سوهاج بوفد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا على دعم المبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستدامة للمبادرة، وضمان استمرارها؛ لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.  

ومن جانبها أوضحت المهندس نيفين عثمان أن مبادرة " تمكين الطفل المصري "، تهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية؛ لإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهاراتهم الحياتية، لافتة إلى أنه من المقرر تنفيذ ورشة العمل بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 21 وحتى 26 مايو الجاري، تحت رعاية  المحافظ، وبالتعاون مع جمعية " تحسين أوضاع المرأة والطفل ".

اشتراطات البناء الأهداف المرجوة الاشتراطات البناء الأمين العام للمجلس القومي للطفولة التربية والتعليم السلوكيات الطفل المصري الفئات المستهدفة القومى للطفولة والامومة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللوائح القانونية منظومة التراخيص

الأكثر قراءة

المؤبد لأب وابنته مارسا الرذيلة وتخلصا من الجنين فى ترعة بالفيوم

"الأعلى للآثار" ينفى خروج أى قطع أثرية إلى إسرائيل

محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

إنجاز رياضى لأبناء المؤسسات العسكرية الرياضية فى منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

توريد 464643 طن كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

مصرع مواطن وإصابة 8 فى حوادث طرق بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى