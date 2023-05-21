الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالغيط يرحب بتوقيع ممثلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "اتفاقية جدة"

أبوالغيط
أبوالغيط

رحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه، حيث يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه، خصوصًا بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة الأزمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات. 

القوات المسلحة السودانية السودان قوات الدعم السريع جدة اتفاق جدة وقف اطلاق النار قصير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأكثر قراءة

ضحية عصابة "سرقة الشواذ": أوهمونى بإقامة علاقة وخدرونى وسرقونى

4 محاور لزيادة الناتج القومي للدولة من شركات قطاع الأعمال العام

الحبس عامين مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء استولى على مستندات من مكتب بريد

19 يونيو.. الحكم على سكرتير حي عابدين في الرشوة

3 إصابات بحريق محكمة بورسعيد الابتدائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى