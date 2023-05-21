أبوالغيط يرحب بتوقيع ممثلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "اتفاقية جدة"

رحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه، حيث يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه، خصوصًا بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة الأزمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات.