تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفا على فريق الداخلية غدا باستاد السويس الجديد في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز في مباراة مهمة كبيرة للفريقين في ظل سعى الزمالك للمنافسة على المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في حين يسعى الداخلية للابتعاد عن شبح الهبوط.

وينوي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك الاستمرار على نفس الطريقة والدفع بنفس التشكيل الذي خاض مباراة أسوان الأخيرة لأنه يرى أن تأقلم اللاعبين مع الطريقة الجديدة يتحسن من مباراة لأخرى.

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ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان لمواصلة انتصاراته فى المسابقة، بالاضافة للاستمرار فى الزحف نحو المنافسة على احتلال المركز الثانى فى الدورى حتى يتثنى له المشاركة فى بطولة دورى أبطال افريقيا فى النسخة القادمة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري

تقام مباراة الزمالك والداخلية في التاسعة والنصف مساء غدا الإثنين 22 مايو 2022 باستاد السويس الجديد في السبوع التاسع والعشرين وسط حضور خمسة الاف متفرج .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – حاتم سكر

خط الوسط : محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا

خط الهجوم : إبراهيم ندا ى – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – مصطفى شلبي- سيف الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري

وتقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بنقل مباراة الزمالك والداخلية على الهواء مباشرة فى وجود استوديو تحليلى يضم عدد من نجوم الكرة المصرية. وحقق الزمالك الفوز على أسوان فى الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه ابراهيما نداى فى الشوط الاول من المباراة .

من جانبه حرص أوسوريو على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال المباريات التى قاد فيها الفريق امامك أسوان والاسماعيلى وبروكسى فى الكأس ومن قبلهم المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، وذلك للوصول إلى المستوى المطلوب من وجهة نظر المدير الفنى، والذى يرى أنه بالوصول إليه سيكون للزمالك شكل وأسلوب مختلف، يجعله قادر على تحقيق الانتصارات.