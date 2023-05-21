طائرة الزمالك تواجه مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا

يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك مع مولودية بوسالم التونسي في السابعة مساء اليوم بصالة مدينة قليبية في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 41 التي تستضيفها بتونس خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري.

كان فريق الزمالك قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالفوز على نافال النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة وعلى مستقبل المرسي التونسي 3-2 وفي دور الـ16 فاز على كاميرون سبورت الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25- 19 و26 -24 و25- 20 وفي ربع النهائي فاز على جرين بافلوز بطل زامبيا بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25- 12 و25- 20 و25-15 ثم فاز في الدور نصف النهائي على فريق الجيل الصاعد الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة 25- 20 و25- 20 و25- 20 .

ويسعى الزمالك للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد غياب 11 سنة وسبق له تحقيق البطولة خمس مرات أعوام 1984و 1987و2008و 2009و2012 .. ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبًا يليه الصفاقسي التونسي بـرصيد 6 ألقاب ثم الزمالك والترجي التونسي ولكل منهما خمسة ألقاب بينما حقق الإفريقي التونسي اللقب ثلاث مرات مقابل لقبين للنجم الساحلي التونسي ومولودية الجزائر ولقب واحد لكل من طلائع الجيش ونصر حسين داي الجزائري .

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 17 لاعبًا هم: محمد عفيفي وأحمد يوسف ومصطفى دبشة ومحمد عبدالمنعم ورشاد شبل وزياد محمد وأحمد فتحي ومحمد مصطفى "لعبة" وشريف الشرقاوي ومحمد المهدي ومحمد مجدي ورضا هيكل وأشرف اللقاني وسيف عابد ومحمد رضا وياسين محمد وكانسن أوجابي.

ويقود الفريق أحمد مصطفى عاشور المدير الفني ووليد عبدالعال مدربًا مساعدًا وشريف السادات مخططًا للأحمال وأحمد سعودي طبيبًا وعبدالرحمن غانم إخصائيًا للعلاج الطبيعي وأحمد شعلان مديرًا إداريًا وحسن عبدالرازق إداريًا.