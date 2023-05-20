السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر يكشف مصير سيف الجزيرى مع الزمالك فى الموسم المقبل

سيف الجزيري
سيف الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، من الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

ويتبقى في عقد الجزيري مع الزمالك موسم واحد ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن الجزيري لديه رغبة في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل، مشيرًا إلى أنه يمتلك بعض العروض من تونس والكويت لكن اللاعب يضع الأولوية بالنسبة له في البقاء مع الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة لم تتحدث مع اللاعب في ملف تجديد عقده حتى الآن، مشددًا على أنه لن يستعجل على الأمر.

وأوضح أن العلاقة بين اللاعب وإدارة الزمالك جيدة، ونفس الأمر بالنسبة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، والذي ينوي وضعه في التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة.

الزمالك نادي الزمالك سيف الدين الجزيري الجزيري يناير

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