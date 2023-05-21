أوسوريو يطلب ضم 8 لاعبين للموسم الجديد

حدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء 8 مراكز، يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد معاهم لتدعيم صفوفه للموسم الجديد في ظل الغيابات والاصابات وهبوط مستوي بعض اللاعبين وتراجع مستوي الناشئين الصاعدين.

وعلم" الدستور" إن كارلوس أوسوريو طلب من اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، التعاقد مع لاعبين في قلب الدفاع، وظهير أيسر وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ارتكاز علي الدايرة، ولاعبين أجنحة، ورأس حربة .

وتحدث أوسوريو مع اللجنة الفنية لنادي الزمالك، ومجلس إدارة القلعة البيضاء، عن تصوره في خطة التعاقدات مع الصفقات الجديدة، موضحاً أنه يحتاج" للاعيبن بروحين" تجيد اللعب في أكثر من مركز للاستفادة منهم بشكل أكبر.