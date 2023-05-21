سرقت أباها وهربت معه.. حبس شاب ضرب فتاة بـ«قالب طوب» فى القاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم، بحبس المتهم باستدراج فتاة والتعدي عليها لسرقة مبلغ مالي، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.



كانت عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة ملقاة على الأرض، ومن خلال الفحص تبين أنّها في حالة إعياء شديد ومصابة بجرح في الرأس، وقرّرت أنّها تركت مسكن والدها في سوهاج بعدما سرقت مبلغا ماليا من والدها بتحريض من صديقها.



وأضافت في أقوالها إن صديقها استأجر شقة وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها إلى مكان العثور عليها، وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشي عليها، فظنّ أنّها فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

بتقنين الإجراءات ضُبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.