قرار جديد ضد طفلين قتلا صديقهما بمنزل مهجور بالبحيرة

قررت محكمة الطفل بإيتاي البارود، بالبحيرة، اليوم الأحد، إيداع طفلين بالصف الثالث الابتدائي قتلا زميلهما بعد استدراجه إلى منزل مهجور في مركز كوم حمادة وخنقه لسرقة العيدية، دار رعاية.

- تفاصيل البلاغ

في مناسبة سعيدة وأيام مباركة تخلص طفلان من صديقهما البالغ من العمر 11 سنة، داخل منزل مهجور بإحدى العزب التابعة لقرية البريجات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، مشنوقًا في ثاني أيام العيد.

وتبين أن الجثة للطفل «مصطفي عزت سالم» 11 سنة، تلميذ في الصف الثالث الابتدائي، والجثة موجودة في منزل مهجور.

وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الحادث طفلين في الصف الثالث الابتدائي كانا يلعبان مع المجنى عليه، وخنقاه وفوجئا بسقوطه على الأرض، وقاما بأخذ مبلغ 100 جنيه، وهي قيمة العيدية الخاصة به وفرا هاربين.

-اعترافات المتهمين

تم ضبط المتهمين اللذين اعترفا أمام نيابة مركز كوم حمادة في البحيرة أنهما عقب تركهما المجنى عليها، قاما بشراء إندومي وشيبسى ومأكولات بالمبلغ الذي أخذاه منه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.