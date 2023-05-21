الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| سلطان عُمان يزور مصر.. والأهلى يستأنف تدريباته اليوم

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة إنبى بالدوري

مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.. للمزيد اضغط هنا

إجراء من النيابة فى تعرض الفنان صبرى عبدالمنعم للنصب

الفنان صبري عبد المنعم

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة تعرض الفنان صبري عبدالمنعم للنصب على يد شركة بعد أن أوهمته بشراء شقته بعقود موثقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.. للمزيد اضغط  هنا.

وزيرة التضامن: تنفيذ أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3,2 مليار جنيه

نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك دورًا مهمًا للحركة التعاونية المصرية في الاقتصاد القومي ونهضة الإنتاج المحلى.. للمزيد اضغط هنا.

كيف تحدث أمل دنقل عن محمود درويش وسعدى يوسف وأحمد عبدالمعطي حجازى؟

أمل دنقل

بلغت مسيرة الشاعر أمل دنقل الشعرية ما يزيد عن العقدين، حيث وظف شعره لخدمة قضايا شعبه وأزمانه، في الوقت الذي يغامر فيه شعريًا بتجريب أشكال مختلفة من التقنيات الحديثة.. للمزيد اضغط هنا.

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لجلسة 28 مايو

زينة

أجلت محكمة أسرة مدينة نصر نظر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

أول زيارة للسلطان هيثم بن طارق.. تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وعُمان

الرئيس السيسي وسلطان

لأول مرة يزور سلطان عُمان هيثم بن طارق مصر، اليوم، منذ أن تولي حكم البلاد خلال شهر يناير عام 2020 على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. للمزيد اضغط هنا

صبري عبدالمنعم النادي الأهلي انبى وزيرة التضامن نيفين القباج أمل دنقل محمود درويش زينة أحمد عز

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