الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لجلسة 28 مايو

زينة
زينة

أجّلت محكمة أسرة مدينة نصر نظر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه، إلى جلسة 28 مايو للمحاسبة والإقرار بالتصالح.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعزالدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

محكمة أسرة مدينة نصر الفنانة زينة الفنان أحمد عز مسكن وحضانة

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