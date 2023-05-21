الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة إنبى بالدورى

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد والصعود إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي ومواجهة الوداد المغربي الذي صعد على حساب صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع الجهاز المعاون له لترتيب الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري بعد غلق صفحة المشوار الإفريقي.

كما يعقد المدير الفني جلسة أيضًا مع لاعبي الفريق من أجل الحديث عن المشوار المحلي، والذي يبدأ بمواجهة إنبي ثم طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الأهلي الأساسيون تدريبات استشفائية على هامش المران اليوم.