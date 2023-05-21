إجراء من النيابة فى تعرض الفنان صبرى عبدالمنعم للنصب

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة تعرض الفنان صبري عبدالمنعم للنصب على يد شركة بعد أن أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقرر قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه نيفين. ع، وعبدالمنعم. ط، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وكشفت التحريات عن أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.