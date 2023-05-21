الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات فنى صيانة متهم بسرقة شركة أدوات صحية بالدقى

ضبط متهم
ضبط متهم

استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال فني صيانة متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة أدوات طبية يعمل بها بمنطقة الدقي، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم في التحقيقات بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل مقر الشركة خطط لواقعة السرقة، والاستيلاء على المبلغ المالى وإخفائه داخل سيارته.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك إحدى شركات الأدوات الطبية، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت القوات لهوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنه فنى صيانة بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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